Goretzka quer título para Alemanha com Portugal a ser a primeira vítima

“Esta prova acaba por ser um Europeu em miniatura. Vamos jogar em casa e para nós isso é especial. Temos a possibilidade de dar um título ao nosso país, embora não tão importante como os principais, mas queremos muito que isso aconteça. Não foi possível no Euro2024, por isso ainda queremos mais agora”, afirmou Leon Goretzka.



O jogador do Bayern Munique falava aos jornalistas na Allianz Arena, em Munique, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com Portugal.



“Para isso acontecer, temos de vencer já amanhã (quarta-feira) Portugal. Sabemos que vencemos os últimos cinco jogos com eles, mas isso não conta nada. Vai ser um jogo difícil. É tempo de ganhar outro título”, reforçou.



A Alemanha levantou pela última vez um troféu em 2017, na Taça das Confederações, que decorreu na Rússia, três anos depois de ter conquistado o Campeonato do Mundo do Brasil.



Goretzka festejou recentemente a Bundesliga com o Bayern, numa equipa em que foi colega de Raphael Guerreiro, que tem estado ausente das convocatórias da seleção portuguesa, e de João Palhinha, que vai também disputar a Liga das Nações.



“Conheço-o muito bem e gostaria que ele jogasse. Não teve uma época fácil, mas conheço-o muito bem e talvez consiga ter alguma vantagem por causa disso”, confessou o médio de 30 anos.



O Alemanha-Portugal está agendado para as 20:00 (21:00 locais) e terá arbitragem do esloveno Slavko Vincic.



Caso vença os germânicos, Portugal vai disputar a final no domingo, em 08 de junho, também na Allianz Arena, diante de França ou Espanha, que jogam a outra meia-final na quinta-feira.



Se acabar derrotada pelos germânicos, a equipa lusa disputa o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, que será também no dia 08, mas em Estugarda.



Portugal, ainda com Fernando Santos no comando, conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a ‘final four’ em 2020/21 e 2022/23.