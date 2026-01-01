Futebol Internacional
Governo gabonês castiga "participação desonrosa" da Seleção na CAN
A eliminação do Gabão da Taça das Nações Africanas, logo na fase de grupos, levou o Governo gabonês a anunciar a demissão de toda a equipa técnica, o afastamento da grande figura, Aubameyang, e a suspensão da Seleção.
Após três derrotas no Grupo F, ante Camarões (1-0), Moçambique (3-2) e Costa do Marfim (3-2), os gaboneses foram eliminados do torneio a decorrer em Marrocos, levando o ministério da Juventude, Desporto, Divulgação Cultural e Artes a agir.
“O Governo decide a dissolução do corpo técnico, a suspensão da seleção nacional até novo aviso, e a exclusão dos jogadores Bruno Ecuélé Manga e Pierre-Emerick Aubameyang”, pode ler-se em comunicado hoje divulgado.
Classificando como “desonrosa” a participação na CAN2025, o executivo exige ainda à Federação Gabonesa de Futebol que “assuma toda a responsabilidade”.
Ecuélé Manga, de 37 anos, era até aqui o capitão dos gaboneses, enquanto Aubameyang, ‘vice’ nessas responsabilidades, é a grande ‘estrela’ do futebol daquele país, atualmente no Marselha e com passagens por Arsenal, Borussia Dortmund e FC Barcelona, entre outros.
O Gabão era liderado pelo selecionador Thierry Mouyouma desde 2023, que enquanto jogador passou pelo futebol português, ao serviço de Leixões e Felgueiras.
