Graham Potter substitui Lopetegui no West Ham

“Treinador muito respeitado e requisitado, Potter estava à espera da oportunidade certa depois de ter deixado o seu posto no Chelsea em abril de 2023, e foi escolhido unanimemente pelo conselho de administração para levar o clube aos seus objetivos e ambições”, lê-se num comunicado do clube.



Antigo defesa, Potter, de 49 anos, estava sem clube desde que foi demitido do Chelsea em 2023, depois de passagens por Brighton, Swansea e Ostersunds (Suécia).



“É um grande orgulho ser treinador deste clube extraordinário, com uma grande tradição, uma grande história, grandes expectativas. É um grande desafio. Estou muito entusiasmado”, afirmou Potter.



Na quarta-feira, os "hammers" tinham anunciado a saída de Julen Lopetegui, face aos maus resultados obtidos na primeira metade da temporada, que deixaram o clube no 14.º lugar da Liga inglesa.



“O West Ham United pode confirmar que o treinador principal Julen Lopetegui deixou o clube hoje. A primeira metade da temporada 2024/25 não se alinhou com as ambições do clube e, portanto, o clube tomou medidas em linha com os seus objetivos”, pode ler-se no comunicado divulgado pelos "hammers" na página oficial na Internet.



O antigo treinador do FC Porto deixa o West Ham na 14.ª posição da Premier League, com 23 pontos, mais seis do que a primeira equipa acima da "linha de água"., o Wolverhampton, de Vítor Pereira.