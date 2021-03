Granada condenado a pagar 200.000 euros a Siqueira

Siqueira deveria ter recebido a quantia a título de compensação pela cedência ao Benfica na época de 2013/14, na qual viria a sagrar-se campeão português com as "águias" e a conquistar a Taça de Portugal.



A cedência ao Benfica previa uma indemnização, acordada entre o jogador e o presidente do Granada, Enrique Pena, não obstante o defesa ter deixado de ter vínculo ao Granada em julho de 2014, com a transferência para o Atlético de Madrid.



Na desvinculação com o Granada, Siqueira assinou um documento, registado na Liga espanhola, em que reconhecia ter os pagamentos liquidados, “à exceção de 240.00 euros líquidos, a título de indemnização”.



Desde então e face ao incumprimento do Granada, o antigo defesa brasileiro apresentou uma queixa junto do Sindicato de Jogadores espanhóis, mas apenas conseguiu ser parcialmente ressarcido, mantendo-se a dívida remanescente.



Em outubro de 2016, o Granada manifestou total desconhecimento em relação ao documento e à dívida, argumentando que a nova estrutura do clube não poderia validar esse contrato, situação agora contrariada pelo Tribunal superior.