Grealish deve falhar resto da época pelo Everton e arrisca presença no Mundial

“Acreditamos que ele provavelmente precisará de fazer uma cirurgia. Isso ainda não está confirmado, mas provavelmente vai deixá-lo de fora para o resto da época. É muito desapontante para o jogador e para o clube. Ele tem sido muito importante e mostra uma personalidade forte e muita experiência. Vamos sentir a falta dele, tem feito coisas muito boas por nós”, observou o técnico escocês David Moyes, em conferência de imprensa.



Jack Grealish, de 30 anos, fraturou um pé em 18 de janeiro, na vitória do Everton na visita ao Aston Villa (1-0), para a 22.ª jornada da Premier League, não tendo voltado a competir mais pelo 10.º classificado da prova.



O extremo soma dois golos e seis assistências em 22 jogos pelos ‘toffees’, aos quais foi emprestado no verão passado pelo Manchester City, clube no qual tinha conquistado sete troféus em quatro temporadas, incluindo três edições da Liga inglesa, uma Liga dos Campeões e um Mundial de clubes



Além de revitalizar a carreira, após ter perdido espaço nos ‘citizens’, Jack Grealish tentava regressar às opções da seleção inglesa, que representou pela última vez em outubro de 2024, num total de 39 internacionalizações e quatro golos, tendo sido finalista vencido no Euro2020, disputado em 2021.



O avançado nunca foi chamado pelo alemão Thomas Tuchel, que orienta a Inglaterra, campeã mundial em 1966 e atual vice-campeã europeia, desde janeiro de 2025 e qualificou-a para o Mundial2026, agendado para decorrer de 11 de junho a 19 de julho, entre Estados Unidos, México e Canadá.



