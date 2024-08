O guarda-redes internacional inglês Aaron Ramsdale, que na última época perdeu a titularidade no Arsenal, é reforço do Southampton, informou hoje o clube de futebol do sul de Inglaterra.

De acordo com a imprensa, Ramsdale assinou por quatro épocas e chegou aos ‘the saints’ por uma verba de 18 milhões de libras (21,3 milhões de euros), que pode subir até aos 25 (cerca de 30 ME).



O guarda-redes, de 26 anos, que conta com cinco internacionalizações, chegou ao Arsenal em 2021, proveniente do Sheffield United, mas, depois de duas épocas de afirmação, perdeu a titularidade com a chegada do espanhol David Raya.