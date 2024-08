Guarda-redes polaco Szczesny deixa o futebol aos 34 anos para se dedicar à família

“Não realizei apenas os meus sonhos, cheguei onde a minha imaginação não se atreveu a ir”, comentou o jogador, de 34 anos, na sua conta na rede social Instagram, acrescentando que jogou ao mais alto nível e com os melhores da história, sem se sentir inferior.



Wojciech Szczesny disse que, apesar do seu corpo ainda estar preparado para os desafios, o seu coração já não está, num momento da vida em que se quer dedicar à família, à mulher e aos dois filhos.



“Por isto, decidi retirar-me do futebol profissional. O terminar de uma jornada em que é tempo de reflexão e gratidão”, acrescentou.



O internacional polaco, com 84 jogos pela seleção, chegou ainda juvenil ao Arsenal, proveniente do Légia Varsóvia, e na carreira vestiu as cores dos ‘gunners’, mas também da Roma e Juventus, emblema que representou nas últimas sete épocas.



No currículo, Wojciech Szczesny conta com duas Taças de Inglaterra, uma Supertaça inglesa, três campeonatos italianos, três taças de Itália e duas Supertaças transalpinas.