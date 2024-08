Gundogan troca o Barcelona pelo Manchester City

O médio, que completará 34 anos em outubro, tinha deixado os "citizens" em final de contrato no ano passado, para rumar à Catalunha, voltando agora à formação tetracampeã inglesa, que representou entre 2016 e 2023.



“Os sete anos que passei no Manchester City foram de enorme felicidade para mim, tanto dentro como fora do relvado. Significa muito para mim ter esta oportunidade de regressar”, disse Gundogan, em declarações divulgadas no site oficial do City.



O germânico tinha mais um ano de vínculo ao FC Barcelona, mas, apesar de nenhum dos emblemas ter revelado os pormenores do negócio, tanto a imprensa espanhola como a inglesa adiantam que as duas partes rescindiram o contrato por mútuo acordo, permitindo ao jogador chegar a custo zero aos "citizens".



Na temporada passada, a única no "Barça", contabilizou 51 jogos, cinco golos e 14 assistências, mas não conquistou qualquer troféu.



Agora, regressa a um clube que representou em 304 partidas e pelo qual assinou 60 golos em sete temporadas, inclusive envergando a braçadeira de capitão.