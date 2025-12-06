Futebol Internacional
‘Hat-trick’ de Ferran Torres decisivo na vitória do líder FC Barcelona em Sevilha
Um ‘hat-trick’ do futebolista Ferran Torres foi hoje decisivo no triunfo do líder FC Barcelona, em Sevilha, frente ao Bétis (5-3), que esteve em vantagem e acabou o jogo da Liga espanhola a causar sobressaltos aos ‘culés’.
No Estádio de la Cartuja, o brasileiro Antony foi o responsável por dar vantagem ao andaluzes, quando decorria o minuto seis, só que a resposta do ‘Barça’ foi demolidora, graças aos três remates certeiros de Ferran Torres (11, 13 e 40), com o sueco Ronny Bardghji, pelo meio, a fazer o terceiro do FC Barcelona.
Lamine Yamal (59), da marca do castigo máximo, assinou o 5-1, porém, o Bétis não se deu por vencido e encurtou distâncias por Llorente (85) e pelo colombiano Cucho Hernández (90), de penálti.
Com esta vitória, os catalães mantêm a liderança da La Liga, mas, agora, com 40 pontos, contra os 36 do segundo classificado Real Madrid, que no domingo será anfitrião do Celta de Vigo, e 35 do Villarreal, terceiro.
O Bétis está na quinta posição, com 24, 'colado' ao Espanyol (sexto), mas este ainda com o jogo da jornada 15 por realizar, contra o Rayo Vallecano.
Com o central português Renato Veiga entre os titulares, o Villarreal recebeu e venceu o Getafe (2-0), que contou com outro central luso Domingos Duarte no eixo defensivo do emblema dos arredores de Madrid.
No Estádio de la Ceramica, o ‘submarino amarelo’ fabricou o resultado com golos do canadiano Bunchanan (45+5) e do georgiano Mikautadze (64), com Milla (48), pelo meio, a receber ordem de expulsão no lado visitante.
De regresso aos triunfos na La Liga, quatro jogos depois, está o Alavés, após bater em casa a Real Sociedad (1-0), graças à grande penalidade convertida pelo argentino Lucas Boie.
O internacional português Gonçalo Guedes foi titular nos bascos e cumpriu os 90 minutos.
