"Hat trick" de Gabriel Jesus dá vitória ao Arsenal

Foi o nono jogo consecutivo sem perder para a equipa orientada por Mikel Arteta, que ainda assim vinha de um empate no sábado diante do Everton (0-0), para a Liga inglesa.

Pouco depois, o Liverpool foi a casa do "aflito" e sem treinador Southampton vencer por 2-1, com um "onze" entre habituais titulares e vários jovens das equipas de formação, em que Diogo Jota entrou aos 63.



O ex-Benfica Darwin Núñez, aos 24, e Harvey Elliot, aos 32, já tinham adiantado os "reds", embora a equipa da casa, em que Mateus Fernandes foi dos melhores, tenha ainda reduzido aos 59, por Archer.



Newcastle ultrapassa Brentford



Também nas últimas quatro equipas em prova está o Newcastle, que venceu em casa o Brentford por 3-1, com um "bis" do médio italiano Tonali, aos nove e 43 minutos, e um tento de Schär, aos 69, antes de Wissa fazer, aos 90+1, o tento de honra dos forasteiros, que tiveram Fábio Carvalho no "onze" titular.



Esta quinta-feira, o Manchester United de Rúben Amorim visita o Tottenham em busca de um lugar nas meias-finais.