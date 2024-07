Heimir Hallgrímsson vai treinar a Irlanda

”, justificou o diretor da Federação Irlandesa de Futebol (FAI) Marc Canham.O treinador, de 57 anos, acabou de renunciar à liderança da Jamaica que, na fase de grupos da Copa América, em curso, sofreu três derrotas em outros tantos jogos, com México, Equador e Venezuela.”, acrescentou Marc Canham, referindo-se igualmente à sua passagem pelo Al-Arabi, do Qatar.Trabalhou também com o sueco Lars Lagerback na seleção da Islândia que no Euro2016 afastou a Inglaterra nos oitavos de final, com 2-1.”, completou o dirigente.