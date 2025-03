Hojbjerg falha duelos com Portugal

De acordo com o organismo, Hojbjerg, jogador de 29 anos que atua nos franceses do Marselha, tem um problema num pé e vai ficar ausente dos relvados durante duas semanas, situação que o deixa fora da eliminatória frente à seleção portuguesa.



“É o nosso capitão e um jogador importante que lidera a equipa e os adeptos. Por isso, é uma ausência que lamentamos. Mas as lesões fazem parte do futebol. Outros terão de assumir essa responsabilidade e tarefa. Felizmente, temos outros jogadores talentosos para fazer esse papel”, disse o selecionador dinamarquês, Brian Riemer, em declarações divulgadas pela DBU.



Para o lugar de Hojbjerg foi chamado Morten Frendrup, médio que atua no Génova.



Morten Hjulmand e Conrad Harder, ambos do Sporting, fazem parte da lista de convocados da Dinamarca.



Os duelos entre Portugal e Dinamarca estão agendados para 20 de março, em Copenhaga, e em 23, em Lisboa, no estádio José Alvalade, ambos com início marcado para as 19h45 (hora de Lisboa).



Lista atualizada dos 23 convocados da Dinamarca:



- Guarda-redes: Kasper Schmeichel (Celtic, Esc), Filip Jorgensen (Chelsea, Ing) e Mads Hermansen (Leicester City, Ing).



- Defesas: Jannik Vestergaard (Leichester City, Ing), Joachim Andersen (Fulham, Ing), Lucas Hogsberg (Nordsjaelland), Joakim Maehle (Wolfsburgo, Ale), Rasmus Nissen Kristensen (Eintracht Frankfurt, Ale), Mads Roerslev (Wolfsburgo, Ale) e Patrick Dorgu (Manchester United, Ing).



- Médios: Christian Norgaard (Brentford, Ing), Victor Froholdt (Copenhaga), Morten Frendrup (Génova, Ita), Morten Hjulmand (Sporting, Por), Christian Eriksen (Manchester United, Ing) e Mikkel Damsgaard (Brentford, Ing).



- Avançados: Jesper Lindstrom (Everton, Ing), Andreas Skov Olsen (Wolfsburgo, Ale), Gustav Isaksen (Lazio, Ita), Jonas Wind (Wolfsburgo, Ale), Mika Biereth (Mónaco, Fra), Rasmus Hojlund (Manchester United, Ing) e Conrad Harder (Sporting, Por).