Hossi substitui Clinton Mata na seleção angolana de futebol

O selecionador de futebol de Angola, o português Pedro Gonçalves, convocou o defesa António Hossi, do Petro de Luanda, para substituir Clinton Mata, lesionado, com vista ao duplo confronto diante do Níger.

A seleção angolana inicia esta segunda-feira os trabalhos de preparação para o duplo confronto da terceira e quarta jornadas de apuramento para a fase de grupos da Taça das Nações Africanas (CAN), em 2025, nos dias 11 de outubro, em Luanda, e 15, em território nigerino.



Dos jogadores convocados, Gilberto chegou no domingo ao estágio da equipa, depois de Mabululu e Gelson Dala, enquanto Bastos Quissanga, Estrela, Zito Luvumbo, Ricardo Baptista, Randy N'teka, Rui Modesto e Fredy Ribeiro são esperados hoje na capital angolana.



Angola lidera o Grupo F de apuramento para a CAN2025, com seis pontos, seguida do Sudão, que tem três, enquanto Gana e Níger somam um ponto cada.



O maior torneio africano de futebol disputa-se de 21 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, em Marrocos.