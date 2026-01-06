Imprensa inglesa aponta a regresso de antigo treinador ao Manchester United

O The Guardian adiantou esta terça-feira que Solskjaer é considerado por Jason Wilcox, diretor do futebol em Old Trafford, um dos principais candidatos a substituir o português à frente das cores do United.



Apesar de não haver nenhuma posição oficial, em Inglaterra já se fala num regresso de um dos técnicos mais apreciados pelos adeptos da era pós-Ferguson.



Solskjaer, por sua vez, também demonstrou interesse em orientar o Manchester United, independentemente da duração do contrato, de acordo com Rich Fay e Fabrizio Romano.



No final de novembro do ano passado, o treinador norueguês recordou o período em que comandou a equipa inglesa, entre 2018 e 2021, considerando que a “pressão” de estar no Manchester United era um “privilégio”.



O nome de Solskjaer também agrada ao balneário. O The Guardian afirma que Harry Maguire e Bruno Fernandes, contratado em 2020 ao Sporting, precisamente quando o técnico norueguês estava no United, veem com bons olhos a possibilidade de voltarem a trabalhar com o treinador.



Sem clube desde agosto de 2025, após falhar o apuramento do Besiktas para a Liga Conferência, Ole Gunnar Solskjaer conduziu o Manchester United ao pódio da Premier League em 2020 e 2021 e disputou a final da Liga Europa frente ao Villarreal.



O norueguês foi, no entanto, despedido do clube inglês em novembro de 2021, no sétimo lugar da tabela e sem nenhum título conquistado.



A imprensa inglesa avança ainda com o nome de Michael Carrick para o comando técnico do Manchester United. O treinador inglês atuou em Old Trafford como jogador durante 12 anos e assumiu as funções de interino, precisamente quando Solskjaer deixou a cidade de Manchester.



Darren Fletcher, que assume o cargo de substituto provisório de Ruben Amorim, também é apontado como possível futuro treinador dos red devils até ao final da época.



O cargo, agora ocupado por Fletcher de forma interina para a preparação do próximo encontro frente ao Burnley, está em aberto desde segunda-feira, quando o clube inglês anunciou o despedimento de Ruben Amorim.



No mesmo dia, a imprensa internacional noticiou que Wilcox, que agora defende o regresso de Ole Gunnar Solskjaera Inglaterra, entrou em desacordo com o ex-treinador dos red devils, razão que terá motivado o afastamento definitivo entre Ruben Amorim e a estrutura.