Inglaterra ganha e Alemanha em ensaios para o Euro2024

A equipa inglesa só desbloqueou o jogo na segunda parte, com o médio Cole Palmer, do Chelsea, a abrir o marcador na execução de um penálti, a punir uma falta sobre o lateral-direito Ezri Konsa, do Aston Villa.Os ingleses ampliaram a vantagem nos últimos minutos, com mais dois golos, o primeiro pelo lateral-direito Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, aos 85 minutos, com o ponta de lança Harry Kane, do Bayern, a fixar o resultado final em 3-0, aos 89.A Inglaterra fará parte do Grupo C, tendo como adversários as seleções da Eslovénia, da Dinamarca e da Sérvia.





Ucranianos travam alemães



Por seu turno, a Alemanha não foi capaz de vencer na receção à Ucrânia, que manteve a sua baliza inviolada e saiu de Nuremberga com um nulo animador para a sua participação na fase final do Euro2024, na qual integrará o grupo E, juntamente com Roménia, Bélgica e Eslováquia.



Já a Alemanha integra o Grupo A, juntamente com as seleções da Suíça, da Escócia e da Hungria, com a "mannschfat" a abrir o torneio em 14 de junho, no Allianz Arena, em Munique, frente à seleção escocesa.