Iñigo Pérez é o novo treinador do Rayo Vallecano

Iñigo Pérez, de 36 anos, regressa ao Rayo um ano depois de sair, então como adjunto na equipa técnica de Andoni Iraola.O ex-futebolista, que representou Athletic Bilbau, Huesca, Maiorca, Numancia e Osasuna, terá no Rayo Vallecano, equipa do português Miguel Crespo, a sua primeira experiência enquanto treinador principal.O Rayo Vallecano é 14.º classificado na Liga espanhola de futebol, mas não vence há seis jogos, com quatro derrotas e um empate no campeonato, e um desaire, e consequente eliminação, nos oitavos de final da Taça do Rei.