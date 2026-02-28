Inter com o título à vista

Já o Lecce continua em 18.º e antepenúltimo, com somente 24 pontos.





(Com Lusa)

O êxito dos ‘nerazzurri’, que a meio da semana foram afastados da Liga dos Campeões pelo Bodo/Glimt, adversário do Sporting nos oitavos de final, começou aos 31 minutos, num 'disparo', difícil de travar, do defesa Federico Dimarco em plena área.A supremacia dos anfitriões persistiu todo o encontro e o segundo tento surgiu na sequência de um penálti, por mão na bola, cabendo ao turco Hakan Çalhanoglu a sua conversão, aos 70.O AC Milan, que vem de empate 1-1 com o Como e derrota 1-0 com o Parma, ambos em casa, visita no domingo a Cremonese e está proibido de perder mais pontos, até porque na ronda seguinte recebe o seu eterno rival.Os ‘rossoneri’ viram o campeão Nápoles aproximar-se para um só ponto de distância, depois de dramático triunfo, por 2-1, em casa do lanterna-vermelha Verona, consumado com tento aos 90+6.O internacional belga Romelu Lukaku, em época marcada por lesões, apontou o seu primeiro tento da temporada, emendando na pequena área um cruzamento na esquerda, decisivo para o regresso da sua equipa aos triunfos, depois de ter amealhado apenas um ponto nos derradeiros seis possíveis.Os napolitanos adiantaram-se logo ao segundo minuto, em golo de cabeça do dinamarquês Rasmus Hojlund, após cruzamento na direita, que teve um primeiro desvio, também de cabeça.O jogo que parecia descansado para o Nápoles inverteu-se aos 65, quando o costa-marfinense Jean-Daniel Akpa Akpro rematou de fora da área pelo meio da multidão e igualou, acabando Lukaku, no ultimo suspiro, por garantir um triunfo injusto para os anfitriões.Ao início da tarde, o Lecce, dos defesas portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel, adiantou-se em casa do Como pelo maliano Lassana Coulibaly, aos 13, contudo, os anfitriões reagiram e deram a volta, ainda antes do intervalo.O grego Anastasios Douvikas, aos 18, o espanhol Jesus Rodriguez, aos 35, e o alemão Marc Oliver Kempf, permitiram ao Como dar a volta e ascender ao quinto lugar, com 48 pontos, mais dois do que a Juventus, que ainda não jogou e que tem um ponto conquistado nos últimos nove possíveis.