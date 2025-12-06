Inter goleia na receção ao Como e lidera à condição Liga italiana

No Estádio Giuseppe Meazza, situado no bairro de San Siro, o argentino Lautaro Martínez abriu o ativo para os ‘nerazzurri’, à passagem do minuto 11 do jogo da ronda 14, uma vantagem que viria a ser dilatada no segundo tempo, pelo francês Thuram (59).



O turco Calhanoglu foi o autor do 3-0, aos 81, cinco minutos antes do brasileiro Carlos Augusto fechar a contagem.



O Inter ascendeu à liderança, com 30 pontos, mais dois do que o rival AC Milan, segundo, e Nápoles, terceiro, que defrontam o Torino e a Juventus nesta ronda, respetivamente.



O Como viu uma série de 12 jogos seguidos sem perder para todas as competições chegar ao fim e prossegue na sexta posição, com 24, igualmente à condição.



Mais cedo, o Sassuolo agudizou o mau momento da lanterna-vermelha Fiorentina, que saiu de Reggio Emilia com uma derrota por 3-1.



Mandragora até inaugurou o marcador para o conjunto ‘viola’, aos nove minutos, mas Volpato (14) e Muharemovic (45+1) operaram a reviravolta ainda antes do tempo de descanso.



Após o regresso dos balneários, Grosso (59) foi expulso no lado anfitrião, que ainda conseguiu ampliar a vantagem, por Kone (65).



Se o Sassuolo é oitavo posicionado, com 20 pontos, o clube de Florença está ‘afundado’ na classificação, com seis, os mesmos do Verona (19.º), a outra equipa da Serie A que não tem qualquer triunfo.

