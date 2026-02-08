Inter goleia Sassuolo

O Sassuolo, que até vinha de dois triunfos seguidos na Série A, ficou cedo em desvantagem com o golo do alemão Yann Bisseck, aos 11 minutos, assistido por Federico Dimarco, que esteve ainda no último passe para ainda mais dois.



O Inter Milão dilatou a vantagem para 2-0 pelo francês Marcus Thuran, aos 28 minutos, para 3-0 pelo argentino Lautaro Martinez, aos 50, e para 4-0 pelo suíço Manuel Akanji, aos 54, dando contornos de goleada ao marcador.



Reduzido a 10 elementos, aos 54 minutos, com a expulsão do sérvio Nemanja Matic, médio que já representou o Benfica, o Sassoulo sofreu ainda o 5-0 pelo brasileiro Luis Henrique, aos 89, que fechou as contas do triunfo do Inter Milão.



Com o triunfo mais expressivo alcançado esta temporada fora de casa, o Inter Milão passa a somar 58 pontos na liderança do ‘calcio’, com mais oito e um jogo do que o AC Milan, segundo, e mais nove do que o campeão Nápoles, terceiro.



O Sassuolo segue em 11.º, com 29 pontos, a um do Bolonha (10.º, com 30), mas ao alcance do Cagliari (12.º, com 28), que na segunda-feira defronta a Roma (quinta, com 43).



O Parma regressou aos triunfos na Série A, após dois empates e duas derrotas, ao vencer por 1-0 em casa do Bolonha, do português João Mário, com um golo do argentino Christian Ordonez aos 90+5 minutos.



O Bolonha, reduzido a 10 desde os 18 minutos, devido à expulsão de Tommaso Pobega, e mesmo depois de as forças em campo terem ficado equilibradas com o cartão vermelho ao argentino Mariano Troilo, aos 79, sofreu a quarta derrota seguida.



A perder fulgor na aproximação aos lugares de acesso às provas da UEFA de 2026/27, o Bolonha segue na 10.ª posição, com 30 pontos, enquanto o Parma ocupa a 14.ª, com 26, com oito de vantagem sobre a linha virtual de despromoção.



O Lecce, com os portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel a titulares, regressou aos triunfos após um ‘jejum’ de oito jogos ao vencer em casa por 2-1 a Udinese, que vinha de dois triunfos.



O israelita Omri Gandelman colocou o Lecce a vencer logo aos cinco minutos, a Udinese empatou pelo francês Oumar Solet, aos 26, de penálti, mas o zambiano Lameck Banda, aos 90, devolveu a vantagem e os três pontos para os donos do terreno.



A Udinese segue em nono, com 32 pontos, enquanto o Lecce é 17.º, com 21, sendo o primeiro clube acima da linha de despromoção, agora com três pontos de vantagem para a Fiorentina (18.ª, com 18), que no sábado empatou a 2-2 com o Torino (13.º, com 27).