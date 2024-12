Inter líder provisório da Série A

O jogo estava difícil para o Inter até ao minuto 53, quando o central Alessandro Bastoni desbloqueou a partida para os ‘nerazzurri’, abrindo caminho para uma vitória segura e incontestável.



O avançado argentino Lautaro Martinez fez o segundo golo, aos 71 minutos, e o médio turco Hakan Çalhanoglu fixou o resultado final em 3-0, aos 78, na transformação de um penálti.



Com esta vitória, o Inter de Milão ascendeu à liderança da Serie A, com os mesmos pontos da Atalanta, mas a equipa de Bérgamo visita hoje o Olímpico de Roma, para defrontar a Lazio, e caso pontue volta a isolar-se na frente.



Nos outros jogos de hoje, de destacar o golo de Pedro Pereira, insuficiente, porém, para evitar a derrota do Monza, último classificado, em Parma, por 2-1.



O lateral português foi lançado em campo aos 84 minutos e fez o 1-1 um minuto depois, acabando a sua equipa por sofrer o 2-1, aos 90+8, quando o central argentino Lautaro Valenti marcou.



Finalmente, o Génova, com o internacional sub-21 português Vitinha no ‘onze’, foi a Empoli vencer por 2-1, afastando-se dos lugares de despromoção.