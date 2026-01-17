Futebol Internacional
Inter Milão consolida liderança com triunfo `magro` sobre Udinese
O Inter Milão venceu hoje a Udinese, por 1-0, com um golo solitário do argentino Lautaro Martínez, e reforçou a liderança isolada da Liga italiana de futebol, em jogo da 21.ª jornada.
O capitão dos 'nerazzurri' marcou o único tento da partida ainda na primeira parte, aos 20 minutos, fazendo o seu 11.º golo no campeonato, em que lidera a tabela dos melhores marcadores.
Com a vitória, o Inter Milão cimentou o primeiro posto, com 49 pontos, mais seis do que o segundo classificado, o rival AC Milan, do internacional português Rafael Leão, que recebe no domingo o 'aflito' Lecce (17.º).
Já o campeão Nápoles, terceiro classificado, com 40 pontos, recebe hoje o Sassuolo, após três empates consecutivos na liga transalpina, num dia em que também entra em ação a Juventus, que é quarta, com 39, e desloca-se ao terreno do Cagliari.
