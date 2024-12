Inter Milão dá meia dúzia à Lazio e aproxima-se do topo da Liga italiana

No estádio Olímpico de Roma, o encontro até começou equilibrado, mas os visitantes adiantaram-se no marcador aos 41, através de Hakan Çalhanoglu, que converteu com sucesso um penálti, e Federico Dimarco fez o segundo para os milaneses ainda antes do intervalo (45).



Após o descanso, a formação de Milão manteve o controlo das operações, e, com uma eficácia ofensiva invulgar, ampliou a vantagem aos 51, por intermédio de Nicola Barella, e, aos 53, por Denzel Dumfries, com Carlos Augusto, aos 77, e Marcus Thuram, aos 90, a fixarem o resultado final.



Com os três pontos, o Inter Milão está no terceiro lugar da Serie A, com 34, atrás do Nápoles, que tem 35, e da Atalanta, que tem 37, mas ambos com mais um jogo do que os 'nerazzurri'.



Já a formação da capital transalpina, que contou com o português Nuno Tavares no 'onze' inicial, segue em quinto, com 31 pontos.