Inter Milão ganha fora ao Génova e sobe ao primeiro lugar da Liga italiana

O avançado argentino Lautaro Martínez continua em grande forma e, depois de assistir o defesa alemão Yann Bisseck logo aos seis minutos para o primeiro golo da partida da 15.ª ronda, encarregou-se de fazer o segundo, aos 38, o seu oitavo na temporada, liderando a lista dos melhores marcadores em Itália.



O Génova ainda reduziu, aos 68 minutos, através do atacante português Vitinha, mas o esforço final dos anfitriões foi insuficiente para evitar a derrota, pelo que soma 14 pontos e segue no 16.º lugar.



Por seu turno, o Inter Milão é o primeiro classificado, com 33 pontos, mais um do que o AC Milan, e mais dois do que o Nápoles, que também jogaram hoje.



O AC Milan empatou frente ao Sassuolo (2-2), enquanto o campeão em título Nápoles foi derrotado na visita à Udinese (1-0).



Massimiliano Allegri não contou com o internacional luso Rafael Leão, devido a problemas físicos, depois de sair com queixas na ronda anterior, e o AC Milan, apesar de um 'bis' de Bartesaghi (34 e 47 minutos), perdeu pontos.



O líder provisório esteve a perder, quando o canadiano Ismael Cone marcou, aos 13 minutos, para o Sassuolo, mas Bartesaghi marcou para os 'rossoneri', aos 34 minutos, e, já no início da segunda parte, aos 47.



Com a formação de Milão por cima do jogo, mas sem grandes oportunidades, o Sassuolo chegou mesmo ao empate, com o avançado Pinamonti, que já tinha feito o mesmo movimento no primeiro, a servir em apoio o extremo Laurienté para o 2-2, aos 77.



Já o Nápoles sofreu o único golo do encontro aos 73 minutos, por intermédio do médio neerlandês Jurgen Ekkelenkamp. Isto, depois de a Udinese ter visto dois golos serem anulados pelo VAR, o primeiro aos 52, e o segundo aos 69, após terem sido detetados um fora de jogo e uma falta, respetivamente, nas jogadas em questão.



No outro jogo já disputado hoje em Itália, um verdadeiro duelo de 'aflitos' entre a Fiorentina e o Verona, superiorizou-se a formação forasteira, que ganhou por 2-1.



O atacante nigeriano Gift Orban foi o 'herói' do jogo, ao 'bisar', primeiro aos 42 e depois aos 90+3, com o defesa espanhol Unai Nuñez a marcar na própria baliza o único golo dos 'viola' (69), que são os 20.º e últimos classificados com apenas seis pontos, ao passo que o Verona, graças ao triunfo, é agora 18.º, com 12, ainda na zona de despromoção.

