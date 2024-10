Inter Milão vence Torino e sobe provisoriamente ao segundo lugar

Depois da vitória do líder, o Nápoles, na sexta-feira ante o Como (3-1), o Inter entrou em campo pressionado pela necessidade de vencer e manter distâncias para os napolitanos, vendo a missão facilitada com a expulsão de Maripán, logo aos 20 minutos, na formação de Turim.



Um ‘hat-trick’ de Marcus Thuram, aos 25, 35 e 60 minutos, com Zapata a marcar para os forasteiros aos 36 e um penálti de Vlasic a ‘assustar’, aos 86, acabou por decidir a contenda para o Inter, agora com 14 pontos no segundo lugar, a dois do líder.



No primeiro jogo do dia, um golo solitário de Jordan Zemura, aos 75 minutos, deu a vitória à Udinese na receção ao Lecce, garantindo o regresso aos triunfos da equipa da casa, que vinha de duas derrotas seguidas.



A equipa de Udine está provisoriamente no terceiro lugar, com 13 pontos, depois de uma grande entrada na Serie A ter sido ‘travada’ pelos desaires com Roma e Inter. O Lecce é 17.º, com cinco.



Em recuperação está a Atalanta, que chegou aos 10 pontos, no nono lugar, após golear o ‘aflito’ Génova (cinco pontos, no 18.º e antepenúltimo lugar), que apostou no português Vitinha como titular na frente de ataque.



Do banco de suplentes, o guarda-redes português Rui Patrício viu a sua equipa triunfar confortavelmente com Retegui em destaque, com um ‘hat-trick’, aos 24, 50 e 74 minutos.



Ederson, aos 60, e De Roon, aos 80, completaram a ‘mão cheia’ da equipa de Bérgamo, que concedeu o tento de honra aos genoveses aos 83 minutos, por Ekhator.



No domingo, a Juventus recebe o Cagliari procurando manter-se no segundo lugar com que iniciou a jornada, o que garante em caso de vitória, enquanto a Roma visita o Monza e o AC Milan vai a Florença bater-se com a Fiorentina.