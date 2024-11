Inter vence e aproveita desaire do Nápoles em Itália

Um golo de argentino Lautaro Martínez, na segunda parte, aos 65 minutos, foi suficiente para o Inter, segundo classificado, bater em casa o antepenúltimo da Serie A e ficar apenas a um ponto do Nápoles, que teve uma derrota pesada perante a Atalanta, que também entrou, nesta altura, na luta pelo título.



Os napolitanos completaram uma sequência de oito vitórias e um empate, acabando agora por ser derrotados no Estádio Diego Armando Maradona pela Atalanta, com o nigeriano Ademola Lookman a marcar por duas vezes ainda na primeira parte, aos 10 e 31 minutos, em ambas assistido pelo belga De Ketelaere, antes de Mateo Retegui fixar o resultado, aos 90+2.



A formação de Bérgamo passou a ser terceira posicionada, com 22 pontos, a três da frente, em igualdade com a Fiorentina, que irá defrontar o Vitória de Guimarães na Liga Conferência Europa.



Nesta ronda, o emblema de Florença venceu no campo do Torino, por 1-0, com um golo de Kean, aos 41 minutos.



No outro jogo do dia, o Verona recebeu e bateu a Roma, por 3-2, num duelo entre equipas do meio da tabela.