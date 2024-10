Inter vence Roma com golo de Lautaro Martínez e volta ao segundo lugar em Itália

Campeã transalpina, a equipa treinada por Simone Inzaghi respondeu às vitórias de sábado pela Juventus e pelo AC Milan, terceiro e quarto classificados, respetivamente, e do líder Nápoles, hoje, graças a um pontapé ‘forte’ e certeiro do internacional argentino em posição frontal à baliza, aos 60 minutos.



Depois de uma primeira parte com oportunidades para ambas as equipas no Estádio Olímpico de Roma, os ‘nerazzurri’ foram globalmente melhores na segunda metade e passaram a somar 17 pontos, menos dois do que os ‘napolitanos’, enquanto a formação romana, adversária do Sporting de Braga na Liga Europa, é 10.ª classificada, com 10 pontos.



O líder da competição venceu hoje no reduto do Empoli, 11.º classificado, por 1-0, com um golo do internacional georgiano Kvaratskhelia, aos 63 minutos, enquanto a Fiorentina, adversária do Vitória de Guimarães na Liga Conferência, goleou o Lecce, 18.º da tabela, por 6-0.



Com golos de Cataldi, aos minutos 20 e 45, de Colpani, aos 34 e 54, de Beltrán, aos 61, e de Parisi, aos 72, na deslocação ao sul de Itália, a equipa ‘viola’ somou a terceira vitória seguida em jogos oficiais e ascendeu ao quinto lugar, com os mesmos 13 pontos da Atalanta, sexta classificada.



A equipa treinada por Gian Piero Gasperini, detentora da Liga Europa, somou hoje a terceira vitória seguida em jogos oficiais, ao triunfar no reduto do 20.º e último da tabela, o Veneza, por 2-0, com golos de Pasalic, aos sete minutos, e de Retegui, aos 47.



Já o Cagliari, 15.º classificado, com nove pontos, impôs a quarta derrota seguida ao Torino, nono, com 11, num jogo em que marcou primeiro, por Viola, aos 38 minutos, em que sofreu a reviravolta, com golos de Sanabria (41) e Linetty (55), e em que reagiu a tempo de ‘resgatar’ a vitória, com um tento de Palomino (74) e um autogolo de Coco (78).