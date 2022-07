Internacional alemão Mesut Özil assina por uma época com o Basaksehir

Depois de na quarta-feira ter publicado uma mensagem nas redes sociais, em que apenas identificava Özil, o Basaksehir revelou hoje que o experiente jogador germânico vinculou-se até 2023, com a possibilidade de prolongar a ligação por mais um ano.



Aos 33 anos, o médio 'criativo' vai prosseguir a carreira na Turquia, agora ao serviço do quarto classificado do último campeonato, depois de duas épocas no Fenerbahçe, clube que agora é treinado pelo português Jorge Jesus.



Na quarta-feira, Özil rescindiu o contrato com o Fenerbahçe por "mútuo acordo", sendo que, em março, tinha sido afastado do plantel por razões disciplinares pelo anterior treinador, Ismail Kartal.



De resto, Jorge Jesus tinha já comunicado que iria respeitar a decisão do seu antecessor e que não contava com o alemão de ascendência turca.



O internacional germânico chegou ao Fenerbahçe em 2020/21, depois de sete épocas no Arsenal (2013/14 a 2019/20). Anteriormente, o jogador representou os alemães do Schalke 04 e do Werder Bremen e os espanhóis do Real Madrid.