Internacional português Ricardo Velho assina por quatro anos pelo Aris Salónica

"O Aris FC anuncia a contratação de Ricardo Velho, proveniente do clube português SC Farense, para os próximos quatro anos", anunciou o emblema de Salónica na sua página oficial, sem especificar o valor do negócio, que segundo a imprensa desportiva rondará os três milhões de euros.

O guardião de 27 anos terminou a sua formação no Sporting de Braga, onde deu os primeiros passos como sénior, antes de se mudar para o Farense, em 2020.

Ao serviço dos algarvios, com um total de 106 jogos, evidenciou-se como melhor guarda-redes da I Liga na temporada 2023/24.

Na época transata, foi emprestado aos turcos do Gençlerbirligi, onde somou 24 jogos.

Internacional português numa ocasião, num particular frente aos Estados Unidos em abril deste ano, integrou a convocatória da seleção para o Mundial2026, embora não tenha sido inscrito na competição.

"Estou feliz por fazer parte da família Aris. Não sou de muitas palavras, o que posso prometer é que farei tudo para ajudar a equipa a ter uma ótima temporada, alcançando os objetivos", disse o jogador, citado pelo emblema oitavo classificado na fase regular da edição 2025/26 do campeonato grego.