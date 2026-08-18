Internacional português Ricardo Velho assina por quatro anos pelo Aris Salónica
O futebolista internacional português Ricardo Velho, que estava vinculado ao Farense, é reforço do Aris Salónica, com contrato até 2030, revelou hoje o clube grego.
"O Aris FC anuncia a contratação de Ricardo Velho, proveniente do clube português SC Farense, para os próximos quatro anos", anunciou o emblema de Salónica na sua página oficial, sem especificar o valor do negócio, que segundo a imprensa desportiva rondará os três milhões de euros.
O guardião de 27 anos terminou a sua formação no Sporting de Braga, onde deu os primeiros passos como sénior, antes de se mudar para o Farense, em 2020.
Ao serviço dos algarvios, com um total de 106 jogos, evidenciou-se como melhor guarda-redes da I Liga na temporada 2023/24.
Na época transata, foi emprestado aos turcos do Gençlerbirligi, onde somou 24 jogos.
Internacional português numa ocasião, num particular frente aos Estados Unidos em abril deste ano, integrou a convocatória da seleção para o Mundial2026, embora não tenha sido inscrito na competição.
"Estou feliz por fazer parte da família Aris. Não sou de muitas palavras, o que posso prometer é que farei tudo para ajudar a equipa a ter uma ótima temporada, alcançando os objetivos", disse o jogador, citado pelo emblema oitavo classificado na fase regular da edição 2025/26 do campeonato grego.