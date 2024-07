Iordanescu deixa comando técnico da Roménia

O treinador, de 46 anos, cujo contrato terminava no final de julho, escolheu "fazer uma pausa", segundo o comunicado do organismo federativo.



"A minha missão chegou ao fim", escreveu Iordanescu, que levou a seleção da Roménia à fase final do Campeonato da Europa, sem qualquer derrota na qualificação, depois de ter falhado a edição de 2020.



A Roménia conta seis presenças em Europeus, tendo como melhor resultado a chegada aos quartos de final em 2000.



No Euro2024, a seleção romena, vencedora do Grupo E, graças à diferença de golos, após o empate a quatro com quatro pontos, caiu frente aos Países Baixos, nos ‘oitavos’.



Edward Iordanescu é filho do antigo selecionador Anghel Iordanescu, que comandou a seleção em três ocasiões, entre 1993 e 1998, entre 2002 e 2004 e entre 2014 e 2016, tendo como "coroa" de glória a chegada aos quartos de final do Mundial1994, com uma seleção em que despontavam Ilie Dumitrescu, Florin Raducioiu, Gica Popescu e, sobretudo, Gheorghe Hagi.