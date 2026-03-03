Irão. Treinador Rui Vitória com dias estranhamente normais no Dubai

Numa declaração difundida pela sua assessoria de comunicação, o treinador bicampeão nacional pelo Benfica, em 2015/16 e 2016/17, que iniciou ainda a temporada 2018/19, finalizada com a conquista do cetro nacional dos ‘encarnados’ por Bruno Lage, deu conta desta estranheza.



“O que eu posso dizer da nossa situação é que é uma situação estranhamente normal. Porque, efetivamente, sabemos o que é que está a acontecer, mas, na prática, e em relação a nós, temos feito uma vida muito normal. Ontem [na segunda-feira] treinámos, andei no meio da cidade e hoje também fui ao meio da cidade, no trânsito imenso, como é normal aqui no Dubai”, descreveu Rui Vitória.



Com o adiamento dos jogos frente aos sauditas do Al Nassr, de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix, para os quartos de final da Liga dos Campeões 2 asiática, o primeiro dos quais estava previsto para quarta-feira, o técnico luso prepara o embate da Liga dos Emirados, apesar da agitação.



“Estou a preparar-me para ir treinar, sem qualquer limitação. Há uns três dias, ouviu-se e sentiu-se esse normal frenesim, mas também nada muito direto connosco e, agora, estamos a fazer o nosso dia a dia de uma forma mais ou menos normal. Esperemos que não passe disto, que as coisas tenham tendência a melhorar”, referiu.



Apesar da referida estranha normalidade, o treinador ribatejano partilha da preocupação com os próximos dias.



“Eu sei que, por aí, a apreensão é grande e as pessoas estão preocupadas, como nós também estamos apreensivos, mas o que eu posso dizer, no meu ponto de vista, é que temos prosseguido com a nossa vida e temos feito a nossa vida de uma forma muito normal, e esperamos que assim continue e que isto passe mais rapidamente possível”, rematou.



No sábado, Israel e Estados Unidos lançaram um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

