Futebol Internacional
Italiano Roberto Mancini é o novo treinador do Al Sadd
O treinador italiano Roberto Mancini, antigo selecionador de Itália e da Arábia Saudita, assinou um contrato de dois anos e meio com o Al Sadd, anunciou hoje o clube do Qatar nas suas redes sociais.
Mancini, de 60 anos, regressa assim ao ativo depois de ter sido demitido do cargo de selecionador da Arábia Saudita em outubro de 2024, sendo sucedido pelo francês Hervé Renard.
O técnico italiano tinha assumido o comando da seleção saudita em agosto de 2023, mas o seu desempenho ficou aquém das expectativas, somando sete vitórias, cinco empates e seis derrotas em 18 jogos.
Campeão europeu com a Itália em 2021, Mancini substitui no Al Sadd o espanhol Félix Sánchez, demitido em outubro, apesar de ter levado o clube ao 18.º título do campeonato do Qatar e à conquista da Taça na temporada passada.
O Al Sadd ocupa atualmente o sexto lugar do campeonato do Qatar, a oito pontos do líder Al Gharafa, e é o 10.º classificado no seu grupo da Liga dos Campeões da Ásia, a cinco pontos da zona de qualificação para as fases finais.
Mancini será ainda adversário do treinador português Sérgio Conceição - que assumiu esta temporada o comando dos sauditas do Al Ittihad - na Liga dos Campeões asiáticos.
