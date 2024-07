Iván Rakitic vai jogar no Hajduk Split

O futebolista internacional croata Iván Rakitic vai jogar pela primeira vez no campeonato do seu país, tendo assinado um contrato de uma temporada com o Hajduk Split, anunciou hoje o clube no seu site oficial.

Nascido na Suíça, mas com ascendência croata, o médio, de 36 anos, jogou durante a carreira no campeonato suíço (Basileia), no alemão (Schalke 04) e no espanhol (Sevilha e FC Barcelona), antes de rumar em janeiro último ao Al Shabab, da Arábia Saudita.



A experiência no clube treinado pelo português Vítor Pereira durou pouco menos de seis meses, tendo Rakitic acertado agora com o Hajduk um contrato de uma época, com outra de opção.



Internacional em 106 ocasiões, com 15 golos, Iván Rakitic esteve presente nos Europeus de 2008, 2012 e 2016, e nos Mundiais de 2014 e 2018, contribuindo para que a seleção da Croácia atingisse a final do Mundial2018, na Rússia, em que perdeu diante da França.