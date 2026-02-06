Jesus bate Conceição em duelo saudita novamente sem Cristiano Ronaldo

Depois de uma primeira parte bem disputada e com ascendente do Al Nassr, mas sem muitas ocasiões para golos, a tendência manteve-se durente quase todo o segundo tempo, até que um penálti convertido com sucesso pelo senegalês Sadio Mané, aos 85 minutos, deu 'justiça' ao marcador.



Depois, na última jogada do encontro, o atacante brasileiro Ângelo Gabriel aproveitou o balanceamento ofensivo do Al Ittihad para conduzir e concluir um contra-ataque que resultou no segundo golo, selando o resultado final.



Com a vitória, o Al Nassr, mantém-se a apenas um ponto do líder Al Hilal, seguindo no segundo posto, com 49 pontos.



A formação comandada por Jorge Jesus contou com o avançado João Félix a tempo inteiro, mas esteve privada de Cristiano Ronaldo pelo segundo jogo consecutivo, com o capitão da seleção portuguesa a manter o protesto com algumas decisões do fundo soberano saudita.



Já a equipa liderada por Sérgio Conceição, que teve o internacional luso Danilo Pereira de início, é sétima colocada, com 34 pontos, tendo já atuado sem o goleador francês Karim Benzema, que rumou ao Al Hilal no início desta semana.

