João Cancelo oficializado no Barcelona

“Agora sim, João Cancelo é de forma oficial novo jogador ‘culer’. O FC Barcelona e o Al Hilal Saudi FC chegaram a um acordo para a cedência do jogador português até ao final desta temporada. Vestirá o dorsal número dois”, indicou o ‘Barça’ na sua página oficial.



Na mesma nota, o líder da Liga espanhola refere que na oficialização de contrato com o jogador, que regressa, novamente por empréstimo, a Barcelona, esteve a família de Cancelo e o diretor desporto dos catalães, o também português Deco.



O lateral direito, de 31 anos e formado no Benfica, regressa à Catalunha uma época e meia depois, após ter estado também cedido, então pelo Manchester City, na época de 2023/24, na qual disputou 42 jogos, com quatro golos e cinco assistências.



Nessa temporada, sem conquistar qualquer título com o ‘Barça’, o defesa foi opção regular para o treinador Xavi Hernández, com 38 de 42 jogos a titular, entre a campeonato e a Liga dos Campeões.



Na carreira, Cancelo fez praticamente todo o percurso da formação no Benfica, que o emprestou ao Valência em 2014/15, época após a qual o transferiu a título definitivo para o clube ‘che’, a troco de 15 milhões de euros (ME).



Depois de três épocas no Valência, o lateral rumou, por empréstimo, ao Inter Milão, transferindo-se na época de 2018/19 para a Juventus.



Sempre a passar por clubes do topo europeu, João Cancelo ainda representou durante três épocas e meia o Manchester City, que o emprestou em janeiro de 2023 ao Bayern Munique e, na época seguinte, ao FC Barcelona.



Findo o empréstimo aos catalães, o City vendeu o passe de Cancelo aos sauditas do Al Hilal, por 25 ME.



No palmarés, o internacional luso somou títulos em Inglaterra (três campeonatos), mas também na Alemanha (um), em Itália (um) e em Portugal (um), além de ter no currículo a Liga dos Campeões, numa época de 2022/23 em que deixou o City, mas na qual chegou a participar no início da competição.