Futebol Internacional
João Cancelo passa exames médicos e vai ser apresentado no FC Barcelona
O internacional português João Cancelo vai reforçar os espanhóis do FC Barcelona por empréstimo dos sauditas do Al Hilal, com o líder da Liga espanhola de futebol a confirmar que o lateral cumpriu hoje os exames médicos.
“João Cancelo chegou a Barcelona hoje ao meio-dia. O lateral português, atual jogador do Al Hilal, passou esta tarde nos exames médicos e físicos no Hospital de Barcelona, faltando apenas a assinatura na terça-feira para se tornar no novo jogador do Barça”, referem os catalães, em comunicado.
O lateral direito luso, afetado por várias lesões, apenas cumpriu seis jogos esta época na equipa saudita, regressando agora ao FC Barcelona, clube que representou na época 2023/24 por empréstimo dos ingleses do Manchester City.
A assinatura do contrato vai ser efetuada na terça-feira às 13:00 locais (12:00 em Lisboa), no gabinete do presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, seguindo-se a conferência de imprensa de apresentação.
Cancelo, de 31 anos, habitual presença nas escolhas do selecionador Roberto Martínez, regressa a Espanha depois de época e meia no Al Hilal, clube ao qual chegou proveniente dos ingleses do City.
Na carreira, o jogador formado no Barreirense e no Benfica, representou ainda os espanhóis do Valência, os italianos do Inter Milão e Juventus, e os alemães do Bayern Munique.
O lateral direito luso, afetado por várias lesões, apenas cumpriu seis jogos esta época na equipa saudita, regressando agora ao FC Barcelona, clube que representou na época 2023/24 por empréstimo dos ingleses do Manchester City.
A assinatura do contrato vai ser efetuada na terça-feira às 13:00 locais (12:00 em Lisboa), no gabinete do presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, seguindo-se a conferência de imprensa de apresentação.
Cancelo, de 31 anos, habitual presença nas escolhas do selecionador Roberto Martínez, regressa a Espanha depois de época e meia no Al Hilal, clube ao qual chegou proveniente dos ingleses do City.
Na carreira, o jogador formado no Barreirense e no Benfica, representou ainda os espanhóis do Valência, os italianos do Inter Milão e Juventus, e os alemães do Bayern Munique.