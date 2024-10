João Félix bisa na vitória do Chelsea sobre o Panathinaikos

O internacional português João Félix marcou dois golos na vitória do Chelsea em casa dos gregos do Panathinaikos, por 4-1, em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga Conferência de futebol.

Se o avançado luso - que tinha um golo apontado pelos londrinos, na Premier League - ‘bisou’ em Atenas e ainda conquistou uma grande penalidade, o ucraniano Mykhailo Mudryk também esteve em destaque, ao marcar por uma vez e a assistir em outras duas.



Félix, que não marcava dois golos num jogo desde setembro do ano passado, aquando de um triunfo do FC Barcelona sobre o Antuérpia (5-0), na fase de grupos da Liga dos Campeões, inaugurou o marcador aos 22 minutos e ‘bisou’ aos 49, em ambos assistido por Mudryk.



Pelo meio, o próprio ucraniano fez o segundo dos ‘blues’, após cruzamento de Pedro Neto, enquanto o francês Nkunku converteu o penálti conquistado por Félix, aos 59 minutos, antes de o uruguaio Facundo Pellistri reduzir para o Panathinaikos, aos 69.



O Chelsea, que ainda contou com Renato Veiga no ‘onze’, soma seis pontos em duas jornadas, tal como o Vitória de Guimarães, que hoje venceu por 2-1 em casa do Djurgarden.