João Neves a titular esta noite no Dragão

Constituição oficial das seleções de futebol de Portugal e da Polónia, que hoje se defrontam em jogo da quinta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações, marcado para as 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto:







- Portugal:



1. Diogo Costa



5. Diogo Dalot



4. António Silva



13. Renato Veiga



19. Nuno Mendes



15. João Neves



8. Bruno Fernandes



10. Bernardo Silva



18. Pedro Neto



17. Rafael Leão



7. Cristiano Ronaldo 'capitão'



Suplentes:



12. José Sá



22. Rui Silva



2. Nélson Semedo



3. Tomás Araújo



14. Nuno Tavares



20. João Cancelo



6. Samuel Costa



16. Otávio



23. Vitinha



9. Francisco Trincão



11. João Félix



21. Francisco Conceição



Selecionador: Roberto Martínez.







- Polónia:



12. Marcin Bulka



2. Kamil Piatkowski



5. Jan Bednarek



14. Jakub Kiwior



18. Bartosz Bereszynski



3. Taras Romanczuk



20. Sebastian Szymanski



10. Piotr Zielinski 'capitão'



21. Nicola Zalewski



23. Krzysztof Piatek



7. Kacper Urbanski



Suplentes:



1. Lukasz Skorupski



22. Bartlomiej Dragowski



4. Sebastian Walukiewicz



15. Tymoteusz Puchacz



6. Bartosz Slisz



8. Jakub Moder



9. Mateusz Bogusz



13. Jakub Kaminski



17. Antoni Kozubal



19. Dominik Marczuk



16. Adam Buksa



Selecionador: Michal Probierz.







Árbitro: Donatas Rumsas (Lituânia).