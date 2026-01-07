João Neves é o jogador português mais valioso no mercado

Com um valor estimado nos 130 milhões de euros, o médio de 21 anos ocupa o 8.º lugar no ranking mundial e é o único português no top 10 desta lista. O jogador do PSG leva, até à data, seis golos e duas assistências em 16 jogos esta época.





De acordo com a análise estatística do CIES, o valor de mercado do jovem é o segundo maior do clube parisiense, ficando apenas atrás do colega de equipa Désiré Doué.



Lamine Yamal lidera a tabela e continua a ser considerado o jogador mais valioso do mundo, estando avaliado em 343 milhões de euros. Ainda no top 3 figuram Erling Haaland (255.1 ME) e Kylian Mbappé (201. 3 ME).



Jude Bellingham, que detinha o primeiro lugar da lista em janeiro do ano passado, ocupa agora a quarta posição no ranking global.





Já no Top 100 mundial, constam mais quatro nome portugueses. Nuno Mendes ocupa o 44.º lugar (86.5 ME), seguindo-se Vitinha Ferreira a meio da tabela (84.8 ME). Dois lugares abaixo surge Pedro Neto (84.3 ME) e o último português na tabela é o jogador do FC Porto, Rodrigo Mora (64.1 ME), que ocupa a 93.ª posição.

Os dragões detêm o jogador mais valioso da liga Betclic com Samu Aghehowa, que o CIES avalia em 75.7 milhões de euros. Além destes dois, também Geovany Quenda do Sporting CP figura na tabela com um valor estimado nos 70.1 milhões de euros.



O Observatório de Futebol (CIES) realizou um estudo sobre o mercado de transferências do mundo futebolístico, que concluiu que João Neves é o jogador português mais valioso atualmente.