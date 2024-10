João Neves na lista de 25 finalistas ao prémio Golden Boy

Da lista fazem também parte, entre outros, o espanhol Lamine Yamal, do FC Barcelona, os brasileiros Endrick, do Real Madrid, e Savinho, do Manchester City, o turco Arda Guler, também jogador dos 'merengues', e o argentino Alejandro Garnacho, do Manchester United.



O médio internacional luso João Neves, que foi transferido do Benfica para o Paris Saint-Germain em agosto último, surge na lista e tem sido apontando como um dos favoritos, atrás de Lamine Yamal, de apenas 17 anos, para suceder a Jude Bellingham, do Real Madrid, que venceu o galardão em 2023.



Outros dos favoritos aos primeiros lugares são o francês Zaire-Emery, colega de equipa de João Neves no PSG, e o argentino Garnacho.



A primeira lista continha 100 nomes, entre os quais surgiam mais quatro jogadores portugueses, Roger Fernandes (Sporting de Braga), Mateus Fernandes (transferido do Sporting para o Southampton), Gustavo Sá (Famalicão) e Carlos Borges (Wolverhampton), que não figuram agora na lista de 25 finalistas.



Esta avaliação, realizada em parceria com a Football Benchmark, tem em conta os desempenhos dos jovens jogadores entre 03 de outubro de 2023 e 06 outubro de 2024.



São elegíveis para o prémio deste ano jogadores nascidos em 2004 ou depois e que alinhem numa equipa das 25 ligas com melhor coeficiente na UEFA.



O prémio Golden Boy já foi ganho por dois portugueses: Renato Sanches (2016) e João Félix (2019).