Jogadores do Bétis alertam para "jogo vital" frente ao Vitória de Guimarães

“Queremos vencer, obviamente. Este jogo é vital e precisamos do apoio de todos. Quando adeptos e equipa se complementam é muito difícil que as coisas corram mal”, observou Aitor Ruibal, lembrando a vitória por 2-1 sobre o Real Madrid, campeão espanhol e europeu, alcançada no sábado, para a La Liga.



Em declarações aos canais de comunicação do clube, Marc Bartra apelou a que o estádio Benito Villamarín se transforme “numa fortaleza” no encontro com os minhotos, “para que toda a Europa saiba quão forte” o Bétis pode ser no seu recinto.



Pablo Fornals advertiu que se o Bétis “quiser continuar a jogar à quinta-feira” (em referência às datas em que se disputam os encontros da terceira prova europeia de clubes), “precisa de ganhar, especialmente se estiver a jogar em casa”.



O Vitória de Guimarães, que procura qualificar-se para os quartos de final e igualar o melhor desempenho nas provas europeias, defronta o Bétis na quinta-feira, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, em jogo com início às 17:45 (hora de Lisboa). A segunda mão disputa-se em Guimarães, em 13 de março.