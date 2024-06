José Morais leva Sepahan à conquista da Taça do Irão

O internacional iraniano, de 29 anos, abriu a contagem aos oito minutos, e voltou a marcar aos 23, desta feita através da conversão de um penálti, e o marcador não mexeu mais até ao apito final do árbitro.José Morais, de 58 anos, que está acompanhado pelos treinadores adjuntos Hugo Almeida e Rui Bandeira, pelo treinador de guarda-redes Paulo Santos, e pelo preparador físico João Cunha, devolveu este título ao Sepahan após 11 anos de 'jejum' na taça.O Sepahan, da cidade de Isfahan, a terceira maior do Irão, conta agora com quatro vitórias na prova "rainha", além de cinco títulos de campeão do Irão.