José Peseiro orgulhoso e motivado no regresso à Arábia Saudita para treinar AlUla

“[Estou] Muito orgulhoso por começar este novo capítulo no AlUla. Mais do que um clube, abraço a missão de representar uma região histórica com uma visão incrível para o futuro. A ambição aqui é enorme, assim como a minha motivação. Obrigado pela confiança e pela calorosa receção. Hora de trabalhar!”, lê-se numa nota publicada pelo técnico nas redes sociais.



José Peseiro, de 65 anos, vinculou-se ao AlUla por uma época e meia, até junho de 2027, voltando ao ativo mais de meio ano depois de uma breve passagem pelos egípcios do Zamalek, que orientou de fevereiro a maio de 2025.



O antigo treinador de Sporting, FC Porto, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, entre outros clubes, já tinha trabalhado na Arábia Saudita, onde liderou o Al Hilal, em 2006/07, e a seleção local, entre 2009 e 2011.



José Peseiro, que também orientou as seleções nacionais de Venezuela e Nigéria, chegou hoje ao maior país do Médio Oriente em área territorial e tentará levar o AlUla ao escalão principal saudita pela primeira vez, após subidas nas últimas duas temporadas, da quarta para a segunda divisão.



Detido desde 2023 por uma comissão estatal do país, que lhe concedeu maior capacidade de investimento, o AlUla está no quarto lugar, em zona de acesso ao play-off de promoção, com 27 pontos (menos um encontro), contra 36 do líder isolado Abha e 30 do Al Diriyah, segundo classificado.



Os dois primeiros defrontaram-se hoje para a 15.ª jornada, com o Abha a vencer em casa por 2-1, e ocupam as únicas posições de subida direta, ambos acima do Al Orobah, terceiro, com 30 pontos e menos um jogo.



