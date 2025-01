Jota regressa ao Celtic e assina contrato até 2030

“O Celtic Football Club tem a satisfação de comunicar que Jota regressou ao 'paraíso' (nome pelo qual também é conhecido o estádio), com o extremo português a assinar um contrato de cinco anos e meio, pendente de autorização internacional, que o ligará ao clube até junho de 2030”, comunicou o Celtic.



O emblema escocês lembra ainda que esta é a segunda passagem do jogador pelo Celtic, que representou em duas épocas entre 2021 e 2023 (83 jogos e 28 golos), a primeira ainda por empréstimo do Benfica.



Jota, de 25 anos, saiu na época de 2023/24 para os sauditas do Al-Ittihad, e já na atual assinou pelo Rennes, emblema em que apenas participou em 10 jogos, dos quais três a titular, com um golo marcado.



Na Escócia, o extremo tinha vivido alguns dos melhores momentos, sendo presença quase indiscutível nos "celts", conquistando dois campeonatos, duas Taças da Liga e uma Taça da Escócia, num palmarés que conta também com uma Liga e uma Supertaça pelo Benfica.



Nas seleções, o extremo esteve nas conquistas do Europeu de sub-17 e sub-19, em 2016 e 2018.