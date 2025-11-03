Jovens da Juventus Academy em Rio Maior "divididos" na visita do Sporting a Turim

Instalada naquele concelho do distrito de Santarém desde setembro, a primeira academia da ‘vecchia signora’ em Portugal conta com 121 atletas em futebol, “desde os escalões de traquinas aos juvenis” que vão viver o encontro de terça-feira de uma forma particular, disse Nuno Tavares à agência Lusa.



“Os que não são do Sporting, obviamente, querem que a Juventus ganhe. Os que são do Sporting são muito objetivos e dizem que são do Sporting há mais tempo, por isso querem que o Sporting vença”, revelou o responsável da MVP Academy, que iniciou, este ano, uma pareceria com o clube italiano.



Para além dos 121 jovens da região de Rio Maior, a MVP Academy conta com "44 atletas internos" nas modalidades de basquetebol, natação e, agora, futebol, desde que iniciou a parceria com a Juventus.



Fundada em 2019, procura garantir aos jovens um “acompanhamento de 360 [graus] dentro das áreas desportiva e académica”, explicou Nuno Tavares.



“Enquanto a natação e o basquetebol estão sob o logótipo da MVP Academy, a Juventus Academy é a parte do futebol” e segue a “metodologia muito própria” dos ‘bianconeri’, reforçada por formações ministradas por técnicos do clube italiano “a cada três meses”.



“É uma metodologia de treino muito específica, diferenciada entre as várias faixas etárias. Assenta em construir primeiro o jovem, depois o atleta, não só na metodologia do futebol, como na física e mental”, explicou Nuno Tavares.



No fundo, é o acumular de “uma série de competências que a Juventus tem como obrigatórias” para a formação dos seus atletas desde “há mais de 100 anos”, reforçou.



Parte dessas competências passam, naturalmente, pela competição que, nos escalões acima dos benjamins, é feita com as camisolas do QT Sport Club de Rio Maior.



Isto porque, “em torneios associativos e federativos” não lhes é permitido jogar como Juventus “porque o clube não está registado em Portugal”.



“Mas nos traquinas e benjamins, que são essencialmente convívios, jogamos com as cores da Juventus. Ainda esta época vai haver o Mundial de Academias e vamos jogar como Juventus Academy”, ressalvou o responsável.



Em Portugal, seja como Juventus Academy ou como QT Sport Club, os diferentes escalões têm-se encontrado com as equipas do Núcleo Sportinguista de Rio Maior, que faz parte da rede de academias dos ‘leões’, mas a rivalidade “é saudável”.



“É a rivalidade normal entre duas equipas da mesma cidade. Ainda por cima, estamos a falar de crianças de uma idade muito jovem”, desvalorizou Nuno Tavares.



O Sporting visita a Juventus na terça-feira, em partida da quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões com início previsto para as 20:00, no Juventus Stadium, em Turim, e arbitragem do alemão Daniel Siebert.



Os ‘leões’ ocupam a 11.ª posição da tabela classificativa, com seis pontos em três jogos, resultantes de duas vitórias em casa, frente a Kairat Almaty (4-1) e Marselha (2-1), e uma derrota na visita ao Nápoles (2-1).



A Juventus ainda não venceu na presente edição da Liga dos Campeões e segue no 25.º lugar, com dois pontos, resultantes de um empate, em casa, com o Borussia Dortmund (4-4), e de uma igualdade no terreno do Villareal (2-2) e uma derrota na visita ao Real Madrid (1-0).