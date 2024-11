Juan Cabal sofre lesão no ligamento e desfalca Juventus até final da época

O lateral esquerdo colombiano Juan Cabal sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e vai ser operado, devendo desfalcar a equipa italiana, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, por longo período.

"Juan Cabal realizou hoje exames que permitiram diagnosticar uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Cabal será operado nos próximos dias", indicou o clube de Turim, sem avançar com informação em relação ao tempo de paragem.



De acordo com a imprensa italiana, o defesa, de 23 anos, que se lesionou num treino ao serviço da seleção da Colômbia, com vista aos jogos de qualificação para o Mundial2026, deverá falhar o resto da temporada.



A Juventus, que receberá o Benfica na oitava e última jornada da fase de liga da 'Champions', em 29 de janeiro de 2025, também tem lesionado o central brasileiro Bremer, igualmente num joelho e com paragem até final da temporada.