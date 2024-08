Juventus anuncia saída do guarda-redes polaco Wojciech Szczesny ao fim de sete anos

"A Juventus e Wojciech Szczesny chegaram a um acordo para rescindir o seu contrato após sete anos de colaboração", informou a 'Juve', em comunicado.



A Juventus, treinada por Thiago Motta, já não contava com Szczesny, que deverá rumar ao campeonato saudita, e recrutou Michele Di Gregorio, do Monza, para o substituir na baliza.



O internacional polaco, que chegou em 2017 a Turim, proveniente do Arsenal, que o tinha emprestado à Roma entre 2015 e 2017, disputou 252 jogos com a camisola 'bianconera' e terminou 103 destes jogos sem sofrer qualquer golo, tendo conquistado três títulos de campeão italiano e três Taças de Itália.