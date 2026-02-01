Futebol Internacional
Juventus continua recuperação na Serie A com assistência de Conceição
A Juventus, com Francisco Conceição a titular, foi hoje vencer ao campo do Parma por 4-1, com um ‘bis’ do brasileiro Bremer, e isolou-se à condição no quarto posto da Liga italiana de futebol, na 23.ª jornada.
A Juventus continua em clara recuperação na Serie A, sobretudo depois da chegada do técnico Luciano Spalletti, e alcançou a quarta vitória nos últimos cinco jogos, com o central a marcar aos 15 e 54 minutos, no primeiro lance com assistência de Conceição.
O norte-americano McKennie, aos 37 minutos, e o canadiano David, aos 64, marcaram os outros golos de um triunfo que deixa o emblema de Turim com 45 pontos, mais dois que a Roma, que joga na segunda-feira no campo da Udinese.
O Parma, que reduziu a diferença com um autogolo de Cambiaso, aos 51 minutos, segue no 16.º posto, seis pontos acima da zona de despromoção.
O norte-americano McKennie, aos 37 minutos, e o canadiano David, aos 64, marcaram os outros golos de um triunfo que deixa o emblema de Turim com 45 pontos, mais dois que a Roma, que joga na segunda-feira no campo da Udinese.
O Parma, que reduziu a diferença com um autogolo de Cambiaso, aos 51 minutos, segue no 16.º posto, seis pontos acima da zona de despromoção.