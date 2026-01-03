Juventus empata em casa

Em Turim, o zambiano Lameck Banda adiantou os visitantes, aos 45+2 minutos, mas o norte-americano Weston McKennie igualou, aos 49, antes de o canadiano Jonathan David falhar um penálti para os anfitriões, aos 66.



O internacional português Francisco Conceição, regressado de lesão, saiu ao intervalo na Juventus, que deixou João Mário no banco, sendo que o Lecce teve Tiago Gabriel de início e Danilo Veiga como suplente utilizado.



A Juventus desperdiçou a oportunidade de fixar a melhor série de resultados esta época para o campeonato e continua no quinto lugar, provisoriamente com os mesmos 33 pontos da Roma, quarta classificada, que visita hoje a Atalanta, 10.ª, enquanto o Lecce pontuou no terreno dos ‘bianconeri’ pela primeira vez desde 2011/12 e é 16.º, com 17, cinco face à zona de descida.



A Juventus receberá o Benfica em 21 de janeiro, para a sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, prova na qual empatou em casa com o bicampeão português Sporting (1-1), em novembro de 2025, na quarta ronda.



Para já, o AC Milan comanda a Serie A, com 38 pontos (menos um jogo), contra 36 do Inter Milão (menos dois) e 34 do campeão Nápoles (menos dois), após ter triunfado em Cagliari (1-0), na sexta-feira, na abertura da penúltima ronda da primeira volta, com um golo do português Rafael Leão.



Na sexta posição surge o Como, que ganhou na receção à Udinese (1-0), com um penálti do capitão francês Lucas Da Cunha, e logrou os 30 pontos.



A Udinese ocupa o 11.º posto, com 22 pontos, contra 23 do Sassuolo, nono colocado, após ter empatado em casa frente ao Parma (1-1), 14.º, com 18.



Em zona de descida segue o Pisa, 19.º e penúltimo, que empatou na visita ao Génova (1-1), 17.º, e leva 12 pontos, a três do derradeiro lugar de permanência, detido precisamente pelos genoveses.



O português Vitinha foi totalista nos anfitriões, ao passo que o compatriota Tomás Esteves ficou no banco dos toscanos e continua sem competir desde maio de 2024, devido a lesão prolongada num joelho.

