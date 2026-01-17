Juventus perde com Cagliari antes de receber o Benfica para a LC

Com Francisco Conceição a ser lançado pelo treinador Luciano Spalleti aos 80 minutos e João Mário a não sair do banco, a Juventus sofreu na deslocação a Cagliari a primeira derrota após um ciclo de cinco vitórias e um empate no cálcio.



Por sua vez o Cagliari, com José Pedro a titular, regressou aos triunfos frente à Juventus, após duas derrotas e um empate para o campeonato, tendo o único golo do encontro sido apontado por Luca Massitelli, aos 65 minutos.



A Juventus segue na quarta posição, com 39 pontos, ainda dentro dos quatro lugares que dão acesso à Liga dos Campeões, mas ao alcance da Roma, quinta, também com 39, com menos um jogo. O Cagliari segue na 13.ª posição, com 22 pontos.



O Inter Milão venceu a Udinese, por 1-0, com um golo solitário do argentino Lautaro Martínez, e reforçou a liderança isolada, com 49 pontos, com seis de vantagem, embora à condição, para o AC Milan, que domingo recebe o Lecce.



O capitão dos 'nerazzurri' marcou o único tento da partida ainda na primeira parte, aos 20 minutos, fazendo o seu 11.º golo no campeonato, em que lidera a tabela dos melhores marcadores.



O campeão Nápoles bateu em casa o Sassuolo, pela margem mínima (1-0), regressando aos triunfos após três empates consecutivos no campeonato, seguindo no terceiro posto a seis pontos do líder Inter Milão.



O médio eslovaco Stanislav Lobotka apontou o único golo do encontro, logo aos sete minutos, e, apesar do ascendente natural dos napolitanos, o marcador não mexeu mais até ao final da partida da 21.ª jornada.



Com os três pontos, os comandados de Cristian Stellini consolidam o terceiro lugar na Serie A, com 43 pontos, os mesmos do que o AC Milan, do internacional português Rafael Leão, que é segundo e recebe o 'aflito' Lecce (17.º), e menos seis do que o Inter Milão.

