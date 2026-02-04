Futebol Internacional
Kanté troca Al Ittihad de Sérgio Conceição pelo Fenerbahçe a pensar no Mundial
O futebolista francês N’Golo Kanté assinou até 2018 pelo Fenerbahçe, da Turquia, proveniente do Al Ittihad, da Arábia Saudita, de Sérgio Conceição, com o intuito de, a quatro meses do Mundial, manter o lugar na seleção, foi hoje anunciado.
A transferência do jogador francês estava inicialmente prevista para ser finalizada na segunda-feira, mas foi adiada, devido à informação da transação, de acordo com o Fenerbahçe, ter sido “inserido incorretamente” no software da FIFA (TMS)
A questão foi resolvida na terça-feira, após mediação da FIFA, e o proprietário do Fenerbahçe, Sadettin Saran, agradeceu ainda ao presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, “pelo seu apoio inabalável, que possibilitou a conclusão bem-sucedida deste processo".
Após dois anos e meio no Al Ittihad, o médio N’Golo Kanté, de 34 anos, junta-se à equipa vice-líder do campeonato turco, conhecida pela sua atmosfera vibrante no Estádio Sukru Saracoğlu, em Istambul.
Kanté, com passagens pelo Boulogne e Caen (França), Leicester e Chelsea (Inglaterra) e Al Ittihad (Arábia Saudita), representou a seleção francesa em 65 jogos, tendo marcado dois golos.
O internacional francês prossegue na Turquia o desejo entrar nas contas do selecionar Didier Deschamps e marcar presença no Mundial de 2026, coorganizado pelos Estados Unidos, México e Canadá, e a decorrer de 11 de junho a 19 de julho.
